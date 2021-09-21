نتنياهو يسخر من "غفوة" بايدن أثناء لقائه مع بينيت

سخر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، من غفوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الشهر الماضي، في البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت، العبرية، أمس الاثنين، أن نتنياهو علق على سؤال حول الاجتماع بين بايدن وبينيت، ساخرا من تصرف الرئيس الأمريكي.

בשידור חי בפייסבוק: נתניהו לעג לביידן וחיקה את שפת גופו בזמן פגישתו עם בנט https://t.co/2s9KSxqTi2 — Neuron😷 (@Neuron972) September 19, 2021

وتهكم نتنياهو على "غفوة" بايدن، موضحا أنه سمع باللقاء، وتأكد بأن بايدن كان منصتا للغاية، وكان منصتا خلال هذا الاجتماع، لقد طأطأ برأسه موافقا"، حيث طأطأ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق برأسه، معبرا عن حركة أو غفوة بايدن.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موجة تعليقات ساخرة من انتشار فيديو، يظهر فيه بايدن وهو في حالة غفوة كاملة خلال لقائه مع بينيت في البيت الأبيض، إلا أن القناة العبرية السابعة نشرت تقريرا مطولا لها، نفت من خلاله تلك الواقعة.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأنه في الوقت الذي كان فيه يتحدث بينيت عن ملفات رئيسة تهم بلاده مع الرئيس جو بايدن، بدا أن الرئيس الأمريكي دخل في غفوة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول إيقاظه برفع صوته وهو يتوجه بعينيه إلى الكاميرا، وتبين أن بايدن كان مستيقظا وظلت عينيه مفتوحتين ولم يغف.

משום מה התקשורת הישראלית נרדמה בעצמה ולא שמה לב לקטע ההיסטורי הזה. חשבתי שבכל זאת כדאי שתכירו 😴 pic.twitter.com/Stb4socnlC — גלית דיסטל אטבריאן (@GalitDistel) August 28, 2021

ونقلت القناة العبرية عن صحفيين ومراسلين حضروا لقاء بينيت وبايدن وأكدوا أن الرئيس الأمريكي لم يغف، وإنما ربما زاوية التصوير بيَّنت ذلك دون قصد، كما أنه كان يحرك أصابعه وعيناه مفتوحتان.

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