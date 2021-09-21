الحرس الثوري: أعداؤنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن أعداء الشعب الإيراني باتوا اليوم في منحدر السقوط والانهيار.

© AFP 2021 / ATTA KENARE الحرس الثوري الإيراني يتهم أمريكا بالسعي لاندلاع حرب أهلية في هذا البلد "، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريح سلامي جاء خلال مراسم تكريم رواد الدفاع المقدس، اليوم، مؤكدا أن بلاده أعددت نفسها بكافة القدرات لدحر أمريكا.

وشدد اللواء حسين سلامي على أنه "مع بلوغ جاهزية القضاء على أكبر إمبراطورية عسكرية في العالم وهي أمريكا، فإن القوى الصغيرة مثل الكيان الصهيوني لا تساوي شيئا في معادلاتنا".

وذكر القائد العام للحرس الثوري أن الشعب الإيراني ماض في الصمود بوجه الحظر الأمريكي الظالم والحرب النفسية والضغوط التي يخوضها الغرب ضد بلاده، لافتا إلى أن إيران تزداد قوة وشموخا من أجل إجهاض هذا الحظر وإفشال كل مخططات الأعداء.

وأوضح اللواء حسين سلامي أن بلاده ستبقى صامدة، انطلاقا من مبدأ الدفاع المقدس الذي يجسد قمة الإباء والصمود والتضحية.

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