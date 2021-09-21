بايدن: حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما زال أمرا بعيدا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما زال أمرا بعيدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "الطريقة الأفضل لحل الأزمة".

القاهرة- سبوتنيك. وأوضح بايدين خلال كلمته أمام اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "علينا أن نسعى إلى مستقبل فيه أمن وسلام لجميع الشعوب في الشرق الأوسط. نحن نعتقد أن حل الدولتين أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية تعيش إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وتابع: "نحن بعيدون عن هذا الهدف حاليا، لكن علينا ألا نستسلم".

وقال بايدن إنه استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، نهاية الشهر الماضي، وناقش معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من القضايا على رأسها الأزمة مع إيران وأيضا القضية الفلسطينية.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستظل الداعم الأكبر لإسرائيل، وأنه سيعمل على دعم اتفاقيات التطبيع الأخيرة التي وقعتها مع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب.

لكن الخلافات حول الملف الفلسطيني قائمة بين الطرفين، حيث انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مؤخرا قرار الإدارة الأمريكية الحالية إعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية للتواصل مع الفلسطينيين.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرر إغلاق القنصلية، بالتزامن مع الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

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