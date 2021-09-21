إيران تضرب موعدا لاستئناف المفاوضات النووية 

حدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الثلاثاء، موعدا لبدء مفاوضات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.

© REUTERS / DIDOR SADULLOEV إيران: على أمريكا العودة إلى مفاوضات فيينا بنهج مختلف "، مساء اليوم الثلاثاء، عن خطيب زادة أن مفاوضات فيينا ستعاود نشاطها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبأنه تم إحاطة مجموعة "4+1" الدولية بهذا الخصوص.

وذكر خطيب زادة أن تلك المفاوضات تشكل إحدى القضايا الرئيسية خلال المباحثات الثنائية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "4+1"، مشيرا إلى أن

ليس جميع وزراء خارجية هذه المجموعة موجودين في نيويورك، وذلك تعليقا على زيارته الحالية للمدينة الأمريكية.

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى توقع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، عقد القوى العالمية وإيران اجتماعا على هامش المؤتمر السنوي لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا.

وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، في فيينا خلال الفترة بين شهري نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي تولت السلطة في أغسطس/ آب، إلى العودة إلى المحادثات.

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