الرئيس الإيراني: المحادثات هي السبيل الوحيد لحل أزمة الاتفاق النووي

جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، الدعوة لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران المتعلقة بالبرنامج النووي، مؤكدا أن الحوار هو الحل الوحيد لحل أزمة العودة للالتزام بالاتفاق النووي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيسي في كلمته الافتراضية أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة السادسة والسبعين، "نطالب بتطبيق القواعد الدولية، وكل الأطراف يجب أن تلتزم بالصفقة النووية".

وأشار إلى أن إيران أثبتت التزامها نوويا ورغم ذلك لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي وصفها بـ "القمعية".

وتابع قائلا "أدين العقوبات الأمريكية غير القانونية، لا سيما في مجال المواد الإنسانية".

وأكد رئيسي أن السلاح النووي يعتبر أمرا محظورا وفق تعاليم المرشد الأعلى، لافتا إلى أن الأسلحة النووية لا مكان لها في عقيدة إيران الردعية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال في كلمته أمام الجمعية في وقت سابق اليوم إن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف أن أمريكا على استعداد للعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي إذا فعلت إيران الشيء نفسه.

وجرت في العاصمة النمساوية فيينا، بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، 6 جولات من المفاوضات، بين طهران والدول المعنية بالاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، للوصول إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ أيار/مايو عام 2018، حينما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده بصورة أحادية من الاتفاق الذي جرى توقيعه في 2015 بين إيران من جهة وبين مجموعة 5 زائد واحد [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا].

وطلبت إيران تعليق مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي لحين تسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي السلطة، وهو ما حدث بالفعل مطلع آب/أغسطس الماضي، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف المفاوضات حتى الآن.

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