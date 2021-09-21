أردوغان: سنواصل مكافحة الإرهاب في سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب في سوريا، مشددا في الوقت ذاته على أن تركيا لا يمكنها استيعاب موجة هجرة جديدة من الأراضي السورية.

القاهرة– سبوتنيك. وجاء في كلمة أردوغان أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنواصل مكافحة الإرهاب في سوريا، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الأزمة السورية 10 سنوات أخرى".

وأضاف الرئيس التركي أنه لا يمكن قبول "المفاضلة بين المنظمات الإرهابية" في المنطقة واستخدامها كأداة، مشيرا إلى أن بلاده أنقذت كرامة الإنسانية فيما يتعلق بالأزمة السورية لكنها لم تعد تستطيع تحمل موجات هجرة جديدة.

وتطرق أردوغان لعدة قضايا دولية من بينها شبه جزيرة القرم، قائلا: "نولي أهمية لوحدة الأراضي الأوكرانية ولا نعترف بضم جزيرة القرم [إلى روسيا]".

يتبع...