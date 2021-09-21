مسلح يحتجز 3 ركاب حافلة كرهائن في ألمانيا والشرطة تعتقله... صورة

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مسلحا احتجز ثلاثة من ركاب حافلة جنوبي ألمانيا كرهائن.

وبحسب صحيفة "بيلد" واسعة الانت

شار في ألمانيا، احتجز رجل مسلح 3 من ركاب حافلة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، وأغلقت الشرطة الطريق بمشاركة القوات الخاصة".

وبحسب الصحيفة، سُمعت أصوات ثلاثة انفجارات خلال العملية، وتم إضاءة المنطقة بواسطة مروحية تابعة للشرطة.

وأفادت الأنباء بأن مشاجرة قد حدثت في الحافلة، قبل أن تقوم الشرطة باعتقال الرجلا الذي احتجز ركاب الحافلة كرهائن في جنوب ألمانيا.