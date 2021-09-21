الرئيس الصيني: بكين تستهدف تزويد العالم بملياري جرعة من لقاح كوفيد بنهاية العام

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تستهدف تزويد العالم بملياري جرعة من لقاح كوفيد-19 بنهاية العام.

قدم شي هذا التعهد في خطاب مصور بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيه على نوايا بلاده السلمية في العلاقات الدولية.

وقال الرئيس الصيني إن "الصين لن تغزو أو ترهب الآخرين أبدا أو تسعى للهيمنة"، وفقا لرويترز.

وتحدث شي بعدما رسم الرئيس الأمريكي جو بايدن معالم حقبة جديدة من المنافسة الشديدة دون حرب باردة برغم صعود الصين، وذلك في أول خطاب له بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

ودعا الرئيس الصيني إلى تعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافا وتوازنا، وإقامة تضافر أكبر بين عمليات التعاون الإنمائي متعددة الأطراف، وتسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

وقال شي، إن الصين لن تبني مشاريع جديدة للطاقة تعمل بالفحم في الخارج، مستخدما كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتأكيد تعهدات بلاده لمكافحة تغير المناخ.

ولم يقدم شي تفاصيل، لكن هذه الخطوة قد تقيد بشكل كبير تمويل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم في الدول النامية.

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