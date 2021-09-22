زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب بالقرب من الساحل الجنوبي أستراليا

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، يوم الثلاثاء، على عمق ضحل بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، الزلزال ضرب على عمق 10 كيلومترات في الساعة (23:15 بالتوقيت العالمي).

وأكدت الهيئة الأمريكية أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 37.488 جنوبا، وخط طول 146.364 شرقا.

ولم يتم الإعلان عن موجات مد عاتية "تسونامي". كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية.

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