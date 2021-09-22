نيبينزيا: فكرة عقد قمة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي لا تزال قائمة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن فكرة عقد قمة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي لا تزال قائمة.

وأشار نيبينزيا إلى أنه حتى الآن لا يوجد وضوح بشأن الموعد والمكان.

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" شدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة على أن جاحة كوفيد-19 كانت سببا أساسيا في إعاقة التحضير لهذا الاجتماع.

وأردف نيبينزيا أنه يمكن التغلب على الصعوبات إذا وجدت الإرادة السياسية من جانب الجميع.

واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في يونيو/ حزيران 2020 تنظيم لقاء لزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، وبريطانيا).

وحتى الآن، أعربت جميع الدول عن استعدادها للمشاركة في مثل هذا اللقاء، وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن الاقتراح: "الدول الخمس المؤسسة للأمم المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة، وينبغي علينا أن نجتمع مجددا".

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