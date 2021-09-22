بريطانيا تدعو الصين وروسيا للاتفاق على استراتيجية بشأن أفغانستان

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، في بيان في الأمم المتحدة إن بريطانيا ستدعو الصين وروسيا اليوم الأربعاء للاتفاق على نهج دولي للحيلولة دون أن تصبح أفغانستان ملاذا للمتشددين.

وسيلتقي وزراء خارجية بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وستنتهز بريطانيا، التي تنسق حاليا مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فرصة الاجتماع للدعوة إلى مزيد من التعاون لتحسين الأمن الدولي مع التركيز بشكل خاص على أفغانستان.

وأثار الاستيلاء السريع لحركة طالبان على السلطة في أفغانستان في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية وحلف شمال الأطلسي الشهر الماضي المخاوف من إمكانية استخدام البلاد مجددا كميدان لتدريب الإسلاميين المتشددين.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، في بيان، قبل الاجتماع "إذا أردنا الحيلولة دون أن تصبح أفغانستان ملاذا للإرهاب العالمي فإن المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا والصين بحاجة إلى العمل بشكل موحد فيما يتعلق بالتعامل مع طالبان"، وفقا لرويترز.

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