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    الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

    زيلينسكي يشكر أردوغان على كلماته حول "ضم" شبه جزيرة القرم

    © CC BY-SA 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / Cropped image
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    قالت الخدمة الصحفية لمكتب رئيس أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع معه في الولايات المتحدة على كلماته حول "ضم" شبه جزيرة القرم.

    وهذه هي ثاني زيارة لزيلينسكي إلى الولايات المتحدة خلال شهر.

    وقالت الخدمة: "شكر رئيس الدولة الأوكرانية الرئيس التركي على موقفه الثابت من عدم الاعتراف بضم روسيا شبه جزيرة القرم ... وأشار زيلينسكي إلى الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الأوكرانية التركية وأهمية تسريع وتيرة التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والتقنية والإنسانية. تمت مناقشة قضايا التفاعل في قطاع الطاقة في سياق تنويع ناقلات الطاقة".

    كما شكر زيلينسكي أردوغان على دعمه "قضية القرم" وناقش معه مسألة إطلاق سراح تتار القرم الذين في روسيا. وناقش الرئيسان موضوع الحفاظ على استقرار الوضع الأمني ​​في منطقة البحر الأسود، كما اتفق الطرفان على تكثيف العمل لاستكمال عملية إبرام اتفاق حول منطقة التجارة الحرة.

    وأضافت الخدمة الصحفية لرئيس أوكرانيا أن "أردوغان قبل الدعوة لزيارة دولتنا لعقد الاجتماع العاشر لمجلس التعاون الاستراتيجي".

    هذا وقال أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء: "نعتبر أنه من المهم الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، بما فيها أراضي القرم، التي لن نعترف بضمها"، مشيرا إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود لحماية حقوق تتار القرم".

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