هل خط "التيار الشمالي 2" له علاقة بارتفاع أسعار الغاز العالمية؟

علّق مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على التقييمات التي تثار مؤخرا بشأن تأثير مشروع "التيار الشمالي 2" وارتباطه بارتفاع أسعار الغاز العالمية.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، أنه ليس من المنطقي ربط خط أنابيب الغاز بارتفاع أسعار الغاز.

وتابع: "الآن عندما ارتفعت الأسعار بشكل كبير، ظهر عامل جديد وهو "التيار الشمالي 2" وهذا هراء بالطبع".

وأوضح المصدر أنه عندما بدأ بناء خط "التيار الشمالي 2" لم تكن أسعار الغاز عند نفس المستوى التي هي عليه اليوم ولم يكن هناك من يقول أن روسيا ترفع الأسعار.

وكان سعر الغاز في أوروبا قد سجل الأسبوع الماضي رقما قياسيا، متجاوزا مستوى 730 دولارا لكل ألف متر مكعب، بحسب بيانات التداول اليومية.

وفي وقت سابق، قال ألكسندر تيموفييف الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد في الجامعة الاقتصادية الروسية لـ"سبوتنيك"، إن آليات أسعار الغاز في أوروبا مرتفعة للغاية الآن، لذلك هناك احتمال أن تصل التكلفة إلى 1000 دولار لكل 1000 متر مكعب.

وأضاف الخبير الروسي أنه من الواضح أن الطلب أعلى بكثير من العرض، مشيرا إلى أن موسم الشتاء سيؤثر أيضا على حجم المشتريات.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الأسعار المرتفعة ستحفز فوائد لإمدادات الغاز من عدة مصادر في وقت واحد، ليس فقط من روسيا، ولكن أيضًا من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأكد أن الزيادة في العرض، بدورها، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الأسعار.

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