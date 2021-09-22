نجاة مستشار الرئيس الأوكراني من محاولة اغتيال... صور

كييف- سبوتنيك. ونقلت وكالة "سترانا يو أي" الأوكرانية عن مصادر: "قام مجهولون بتصويب النار نحو شيفير. تلقى السائق ثلاث رصاصات، وهو الآن في العناية المركزة في حالة خطيرة".
Розшук осіб, які обстріляли авто першого помічника Президента України: проводиться поліцейська спецопераціяhttps://t.co/ks3vSOJujv#поліція #Київ #новини pic.twitter.com/MQry3omPXv— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) September 22, 2021
وأضاف المصدر أن "شيفير حي ولم يصب".
ولا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن.
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