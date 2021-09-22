نجاة مستشار الرئيس الأوكراني من محاولة اغتيال... صور

نجا مستشار الرئيس الأوكراني، سيرغي شيفير، من محاولة اغتيال نفذها مجهولون، فيما أصيب سائقه بجروح خطيرة.

كييف- سبوتنيك. ونقلت وكالة "سترانا يو أي" الأوكرانية عن مصادر: "قام مجهولون بتصويب النار نحو شيفير. تلقى السائق ثلاث رصاصات، وهو الآن في العناية المركزة في حالة خطيرة".

وأضاف المصدر أن "شيفير حي ولم يصب".

ولا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن.