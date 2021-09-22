متحدث طالبان لـ"سبوتنيك": الحركة تدعو الأمم المتحدة لتطبيع العلاقات معها وبدء العمل المشترك

أكد المتحدث باسم طالبان بلال كريمي لوكالة "سبوتنيك" أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة تدعو فيها إلى إقامة علاقات معها.

وقال كريمي: "أرسلت الإمارة الإسلامية (التسمية الذاتية للنظام السياسي لطالبان) رسالة إلى الأمم المتحدة تدعو فيها إلى إقامة علاقة لتمهيد الطريق للتفاعل ...وتتوقع الإمارة الإسلامية من الأمم المتحدة أن تستجيب بشكل إيجابي على هذه الرسالة حتى يتسنى لها البدء في العمل معا".

في وقت سابق، قال النائب الرسمي للممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، فرحان خاك، لوكالة سبوتنيك إن طالبان أرسلت رسالة إلى الأمم المتحدة ذكرت فيها أن الممثل الدائم لأفغانستان، المعين من قبل الحكومة السابقة، غولام إيزاكزاي، لم يعد يمثل البلد في المنظمة.

كما أعلنت حركة طالبان تعيين ممثل أفغاني جديد لدى الأمم المتحدة، محمد سهيل شاهين.

في أوائل أغسطس/آب، صعدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أغسطس، وأعلنت في اليوم التالي أن الحرب قد انتهت.

في 6 سبتمبر/أيلول، أعلنت حركة طالبان أن بنجشير، آخر المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34، قد أصبحت تحت سيطرتها بالقتال. في اليوم التالي، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان. وسيرأسها محمد حسن أخوند، الذي كان وزيرا للخارجية خلال حكم طالبان الأول ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.