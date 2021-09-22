وكالة: أمريكا تتبرع بـ500 مليون جرعة لقاح إضافية

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن سيعلن، اليوم الأربعاء، عن خطة للتبرع بـ500 مليون لقاح إضافي من إنتاج شركتي "فايزر" و"بيونتك" لبقية العالم، ليصل إجمالي التزامها إلى 1.1 مليار.

ومن المقرر أن يعلن بايدن القرار في قمة افتراضية ستعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيدعو قادة العالم لتطعيم 70% من سكان كل دولة بحلول سبتمبر/ أيلول 2022، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت مسؤولة كبيرة بالإدارة قبل الاجتماع للوكالة، إن التبرعات تقدم "مجانا وبدون قيود"، مضيفة: "مقابل كل جرعة أطلقناها في هذا البلد حتى الآن، نتبرع الآن بثلاث جرعات لدول أخرى".

في أول خطاب له أمام الأمم المتحدة كرئيس، يوم الثلاثاء، أخبر بايدن المندوبين أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خصصت أكثر من 15 مليار دولار للاستجابة العالمية لفيروس كورونا "سارس كوف 2" وشحنت أكثر من 160 مليون جرعة إلى دول أخرى.

تعرضت الولايات المتحدة ودول غنية أخرى لانتقادات من قبل منظمة الصحة العالمية لخططها لطرح جرعات معززة لكبار السن والسكان المعرضين لخطر كبير، في حين يواجه معظم العالم نقصا حادا في الجرعات.

لكن المسؤولة في الإدارة قالت:

نحن نثبت أنه يمكنك الاعتناء بنفسك، في حين تساعد الآخرين أيضا.

يوم الثلاثاء، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بلاده تستهدف تزويد العالم بملياري جرعة من لقاح فيروس كورونا في نهاية العام، مؤكدا أن الصين لن "تغزو أو ترهب الآخرين أبدا أو تسعى للهيمنة".