زيلينسكي: لا نعرف من يقف وراء الاعتداء على مستشاري وردنا سيكون قويا... فيديو

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لا يعرف من يقف وراء محاولة اغتيال مستشاره سيرغي شيفير، مؤكدا أن الرد سيكون قويا.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو نُشرت عبر حسابه على "إنستغرام": "تم إطلاق النار على سيارة مساعدي الأول، والأهم من ذلك، صديقي المقرب، صديقي سيرغي شيفير. سيرغي على قيد الحياة والسائق، للأسف، مصاب ... مباشرة بعد التحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة، غادرت إلى العاصمة. من وراء هذا (المحاولة - محرر)، بصراحة، لا أعرف بعد. من هي هذه القوى؟ يمكن أن تكون داخلية أو خارجية، لكني لا أعتبرها قوى، لأنها ترسل لي التحية عن طريق إطلاق النار من الغابة على سيارة صديقي، فهذا ضعف، لكن الرد سيكون قويا".

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وأضاف أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها مستشاره لا تؤثر على قوة فريقه، مشيرا إلى أن المسار سيستمر نحو محاربة المجرمين والجماعات المالية.

من جهته، قال أنطون غيراشينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني إن سيارة المساعد الأول لرئيس أوكرانيا سيرغي شيفير، التي تم إطلاق النار عليها في منطقة كييف، لم تكن مصفحة.

وكتب غيراشينكو على فيسبوك: "سيارة سيرغي شيفير لم تكن مصفحة. لم يستخدم أي عنصر أمن".

ونجا مستشار الرئيس الأوكراني، سيرغي شيفير، صبيحة اليوم من محاولة اغتيال نفذها مجهولون، فيما أصيب سائقه بجروح خطيرة.

ونقلت وكالة "سترانا يو أي" الأوكرانية عن مصادر: "قام مجهولون بتصويب النار نحو شيفير. تلقى السائق ثلاث رصاصات، وهو الآن في العانية المركزة في حالة خطيرة".



وأضاف المصدر أن "شيفير حي ولم يصب".