غوتيريش: كل مجتمعات العالم تعاني من العنصرية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن النزعات العرقية لا تزال تسيطر على مجتمعات العالم حتى الآن، محذرا من أن حقوق الإنسان في كل المجتمعات تتعرض للهجوم.

ودعا غوتيريش إلى محاربة العنصرية، التي أوضح أنها أصبحت متجذرة في كل المجتمعات وفي كل الأنشطة الحياتية لجميع المجتمعات حول العالم.

ولفتت الصفحة الرسمية للأمم المتحدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إلى أن غوتيريش أكد أن التمييز العنصري أصبح ممنهجا وأصبحت حقوق الإنسان الأساسية يتم تجاهلها لأسباب عنصرية.

"Racism and racial discrimination still permeate institutions, social structures, and everyday life in every society.



Structural racism and systematic injustice still deny people their fundamental human rights" @antonioguterres #FightRacism pic.twitter.com/Cq8aNiBpzd — UN News (@UN_News_Centre) September 22, 2021

وذكر أمين عام الأمم المتحدة إلى أن هناك أمثلة بارزة على العنصرية في عالمنا المعاصر تتعرض لها فئات كثيرة مثل الأفارقة وذوي الأصول الأفريقية والأقليات والسكان المحليين والمهاجرين واللاجئين والمهجرين.

وتابع: "كل فئة من هذه الفئات تتعرض للعنصرية بطريقة أو بأخرى"، مضيفا: "هناك انتشار للفكر النازي الجديد، الذي يؤصل فكرة العنصرية وإزدراء الآخر بسبب العرق أو الجنس أو اللون".

وبدأت، أمس الثلاثاء، اجتماعات رفيعة المستوى لقادة 110 دولة تستمر حتى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 76، التي انطلقت في 14 سبتمبر الجاري.

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