هل هذه زجاجات خمور في منزل أحد قادة طالبان فعلا؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات مختلفة حول العالم، خاصة حسابات مؤيدة لحركة "طالبان"، فيديو مزعوما يظهر ضبط كمية كبيرة من "الخمور" في منزل وزير الخارجية الأفغاني السابق، صلاح الدين رباني، وقائد المقاومة الأفغانية أحمد مسعود، وهما من المعارضين للحركة.

وادعى ناشرو الفيديو أنه قد اكتشفت تلك الكميات الكبيرة من الخمور في منزل رباني وأحمد مسعود، ولكن تبين، لاحقا، أن الفيديو قد تم التقاطه في سفارة تشيكيا في العاصمة الأفغانية، كابول.

الإمارة الإسلامية تعثر على كميات كبيرة من الخمور في منزل أحمد مسعود وصلاح الدين رباني زعيم التحالف الشمالى المناوئ للإمارة الإسلامية.#طالبان_تنتصر pic.twitter.com/rmnl3AfAdy — بشير أحمد الأفغاني (@bashir_ahmad313) September 13, 2021

ونشر الكاتب والباحث الأفغاني، بشير أحمد الأفغاني، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، عبارة عن لقطات فيديو أظهرت عناصر بلباس تشبه زي عناصر حركة طالبان، أمام خزانة مليئة بخمور أو مشروبات كحولية.

وانتشر شريط الفيديو بعد سيطرة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم في أفغانستان، الشهر الماضي، وتبين فيما بعد عبر البحث عن حقيقة الفيديو على مواقع تشيكية مختلفة، حيث أكدت وزارة الخارجية التشيكية لـ"وكالة الأنباء التشيكية"، أن الفيديو المنشور يعود إلى مقر السفارة التشيكية المغلقة في العاصمة الأفغانية، كابول.

وكانت طالبان قد أعلنت، في بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان، بعد أسابيع من سيطرتها على كامل أنحاء البلاد، إلا أنها لاقت انتقادات إقليمية ودولية واسعة بسبب عدم تمثيل الأقليات فيها.

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