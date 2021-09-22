بايدن: العالم يمر بمنعطف تاريخي

أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن نشر جزء من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن العالم يمر بمنعطف تاريخي في الوقت الراهن، ما يتطلب العمل المشترك لمواجهة التحديات المستقبلية.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم العمل مع الشركاء والحلفاء للإجابة على مجموعة من الأسئلة والمساعدة في قيادة العالم نحو المزيد من السلام والرفاهية التي تحتاجها شعوبه في المستقبل".

ويركز مقطع الفيديو، الذي نشره بايدن، على أهمية تجنب حروب الماضي والتركيز على توفير الموارد التي تساعد في مواجهة التحديات المستقبلية.

We stand at an inflection point in history. The United States intends to work with partners and allies to answer these questions and help lead the world toward a more peaceful, prosperous future for all people. pic.twitter.com/3JYwybRezw — Joe Biden (@JoeBiden) September 22, 2021

كما تناول حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أهم التحديات التي تواجه العالم وفي مقدمتها مكافحة الأوبئة والتغيرات المناخية والتغير في موازين القوى العالمي وصياغة القوانين العالمية الخاصة بقضايا حيوية مثل التجارة والأمن الإلكتروني والتقنيات المتطورة ومواجهة الإرهاب.

وبدأت، أمس الثلاثاء، اجتماعات قادة نحو 110 دولة من دول العالم، في أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى الذي يستمر حتى الـ 27 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

يذكر أن اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة انطلقت في 14 سبتمبر الجاري.

© Sputnik / Mohamed Hassan من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46

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