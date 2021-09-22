مصدر: مقتل شخصين وإصابة 5 إثر وقوع ثلاثة انفجارات في أفغانستان

أفاد مصدر مسؤول لوكالة "سبوتنيك" بمقتل شخصين وإصابة 5 إثر وقوع 3 انفجارات بالقرب من محطة حافلات في جلال آباد شرقي أفغانستان.

كابول - سبوتنيك. وقال المصدر: "وقعت 3 انفجارات بالقرب من محطة حافلات في منطقة "أنغور باغ" في مدينة "جلال آباد" شرقي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين".

وذكر شاهد عيان آخر يدعى شاكير الله، في حوار لوكالة "سبوتنيك"، أن "عناصر الحركة قاموا بإبعادنا عن المكان قبل أن تنفجر قنبلة أخرى أدت إلى مقتل مدني وإصابة آخر".

وانفجرت القنبلة الثالثة، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الآن.