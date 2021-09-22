أزمة الغواصات... جونسون يدعو ماكرون إلى التحكم في غضبه: "امنحني استراحة"

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى التحكم في غضبه، على خلفية أزمة الغواصات النووية.

وقال جونسون في حديث للصحفيين في واشنطن: "ما أريد أن أقوله عن ذلك هو أنني أعتقد أن الوقت قد حان لبعض من أعز أصدقائنا في جميع أنحاء العالم للسيطرة على كل هذا".

وأضاف جونسون مخاطبا ماكرون بالفرنسية donnez-moi un break [أعطني استراحة]، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وشدد رئيس وزراء بريطانيا أن الاتفاق الثلاثي بين بلاده والولايات المتحدة وأستراليا ليس عدائيا تجاه أحد، بما في ذلك الصين، مضيفا أن الاتفاق جاء "لتعزيز الروابط والصداقة بين ثلاث دول بطريقة أعتقد أنها ستكون مفيدة".

وكانت أستراليا قد تخلت عن شراء 12 غواصة قتالية فرنسية تعمل بالديزل، لصالح الشراكة الجديدة التي أطلق عليها اسم "أوكوس"، وستحصل كانبيرا الآن على التكنولوجيا من لندن وواشنطن لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهو ما اعتبره الرئيس الفرنسي "طعنة في الظهر".

وتسبب "أوكوس" في حالة من الاستياء داخل فرنسا الرسمية بعدما تخلت أستراليا عن الصفقة الدفاعية التي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار مع فرنسا، مفضلة الدخول في شراكة شراكة استراتيجية ثلاثية جديدة مع لندن وواشنطن.

وتجلت حالة الاستياء في إلغاء اجتماع كان مقررا بين وزيري الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي والبريطاني بن والاس، وذلك بعد خطوة أقوى تمثلت في استدعاء فرنسا سفيريها لدى كل من واشنطن وكانبيرا.

للاطلاع على المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك