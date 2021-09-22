أمريكا تتوقع مشاركة أكثر من 100 دولة في قمة "كوفيد 19"

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن قمة "كوفيد 19" الافتراضية المقررة، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تجذب أكثر من 100 دولة من كل أنحاء العالم.

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض أنه سيتم إضافة 6 من قادة الدول على الأقل لهذه القمة الافتراضية، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وذكر البيان أن القمة سوف تستغرق 4 ساعات، ويشارك فيها 100 دولة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب ما يزيد على 100 منظمة من المؤسسات الدولية كافة، والمنظمات الخاصة وغير الحكومية.

بالأمس، أكد غوتيريش، في كلمته أمام الجمعية العامة، أن العالم يواجه سلسلة أزمات وتهديدات غير مسبوقة وعلى رأسها وباء "كوفيد 19"، موضحا أن أكثر من 90% من سكان القارة الأفريقية لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى من اللقاحات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق خطة عالمية لمضاعفة عملية إنتاج اللقاحات حول العالم، وتزويد 70 في المئة من سكان العالم باللقاحات بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وتجاوز عدد الإصابات بمرض فيروس كورونا "سارس كوف 2" حول العالم 230 مليون حالة، ومن بينهم أكثر من 4.7 مليون وفاة.