وزير خارجية إيران يلتقي مسؤولين عرب بينهم سعوديون في نيويورك

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير خارجية إيران التقى في نيويورك مسؤولين سعوديين ومن دول خليجية وعربية أخرى وقال إن تعزيز العلاقات مع الجيران يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

جاء لقاء الوزير الإيراني بالمسؤولين العرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضر اللقاء وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان و"وزراء خارجية وممثلين كبار" لدول بينها السعودية والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وفرنسا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية على "تويتر" إن أمير عبد اللهيان عقد ما وصفته باجتماع متابعة لاجتماع عقده خلال مؤتمر في بغداد في 28 أغسطس/ آب.

وفي وقت سابق، عبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن موقف الرياض القاضي بضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ومنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقال وزير الطاقة السعودي في كلمة خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين الماضي، بثت قناة "الإخبارية" السعودية أجزاء منها:

"السلطات السعودية، تشدد على موقفها الثابت الذي يؤكد خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الموقف الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي".

وتابع قائلا إن المملكة قلقة من عدم التزام إيران بالاتفاقيات الدولية، وكذلك عدم شفافية طهران مع وكالة الطاقة الذرية مما يشكل "تهديدا" في منظومة منع الانتشار.

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