بوريل ووزير خارجية باكستان يبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بشأن الوضع في أفغانستان.

ونشر بوريل صورة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، تجمعه مع قريشي، خلال اجتماع الطرفين على هامش اجتماعات الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

Opportunity to discuss with Foreign Minister @SMQureshiPTI bilateral EU - Pakistan issues and the regional implications of recent developments in #Afghanistan.



Agreement on importance of coordinating our approach, together with neighbours and supporting the Afghan people. pic.twitter.com/qeu4NxpmAz — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 22, 2021

وكتب بوريل: "كان لدينا فرصة لعقد مباحثات ثنائية مع وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، حول قضايا تهم الشأن الباكستاني والتداعيات الإقليمية للتطورات الأخيرة في أفغانستان".

ولفت ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى توافق الطرفين على أهمية مواصلة تنسيق المواقف مع دول جوار لدعم الشعب الأفغاني".

وشهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك العديد من الاجتماعات الثنائية بين قادة الدول ووزراء ومسؤولين أممين لبحث أبرز القضايا التي تهم الأطراف المختلفة.

واستولت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، على حكم أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي، بينما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعملية إجلاء تاريخية مكنتها من نقل جنودها ومواطنيها ورعايا دول أخرى خارج أفغانستان، التي انسحبت منها بصورة كاملة الشهر الماضي.

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