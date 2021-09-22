بايدن: الولايات المتحدة تتبرع بـ 500 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تنوي التبرع بـ 500 مليون جرعة أخرى من لقاحات فيروس كورونا إلى العديد من دول العالم.

وكان بايدن يتحدث في البيت الأبيض خلال قمة افتراضية مدتها 4 ساعات تهدف إلى تعزيز معدلات التطعيم في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وفي مستهل القمة التي تضم قادة بريطانيا وإندونيسيا وكندا وجنوب أفريقيا، ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال الرئيس الأمريكي: "للتغلب على الوباء هنا، نحتاج إلى التغلب عليه في كل مكان".

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الوباء الذي تفشى في أوائل عام 2020، وأسفر عن مقتل 4 ملايين و913 ألف شخص حول العالم "أزمة شاملة".

ويقول خبراء منظمة الصحة العالمية إن البلدان الفقيرة بحاجة إلى ما بين 5 إلى 6 مليارات جرعة من لقاحات كورونا.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في إدارة بايدن إن لقاحات شركة "فايزر- بيونتيك" سيتم تصنيعها في الولايات المتحدة وشحنها إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بدءا من يناير/كانون الثاني 2022.

وقال مصدر مطلع على القضية للوكالة إن الحكومة الأمريكية ستدفع نحو 7 دولارات للجرعة.

وكانت الإدرة الأمريكية قد وافقت، في يونيو/حزيران الماضي، على شراء 500 مليون جرعة من اللقاح والتبرع بها.

وبموجب العقد ستدفع واشنطن لشركتي فايز وبيونتيك نحو 3.5 مليارات دولار أو 7 دولارات للجرعة.

وكانت الولايات المتحدة قد تعرضت لانتقادات واسعة بسبب عزمها تطعيم مواطنيها بجرعة ثالثة معززة من اللقاح، في وقت لا يزال الملايين حول العالم غير قادرين على الحصول على لقاحات فيروس كورونا المنقذة للحياة.

وتصل معدلات التطعيم في بعض دول العالم، بما في ذلك هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى أقل من 1%.

وأمس الثلاثاء، ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باللائمة على زعماء العالم بشأن التوزيع غير العادل للقاحات المخصصة لفيروس كورونا.

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