الجيش الإيراني: المجموعة البحرية 75 أصابت أعداءنا بالخوف والهلع

قال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إنه لدى بلاده إحاطة شاملة بالقوانين الدولية وتلتزم بها، وبأن مجموعة القطع البحرية 75 أنجزت مهامها مع علمها التام بهذه الضوابط.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، تهنئة الأدميرال إيراني بمناسبة الذكرى السنوية للدفاع المقدس.

وأكد قائد القوة البحرية الإيرانية أن المستوى الرفيع من الاقتدار الذي بلغته بلاده، اليوم، رهن بالتضحيات والملاحم التي سطرها الشعب الإيراني، الذي "أفرز آباء وأمهات من المجاهدين الذين ربوا وعلموا الشبان البواسل، وهم من دفعوا بهم إلى ساحات الجهاد والدفاع عن البلاد"، على حد قوله.

ولفت الجنرال شهرام إيراني إلى أن المهمة التي قامت بها مجموعة الـ 75 البحرية التابعة للجيش الإيراني أصابت "أعداء" بلاده بالخوف والهلع.

يشار إلى أن البحرية الإيرانية قد حققت إنجازا هو الأول من نوعه في تاريخها، بعدما قامت برحلة استغرقت 133 يوما دون الرسو في الموانئ.

سبق وأن بارك رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، عودة المجموعة البحرية الـ 75 من رحلة تاريخية إلى المحيط الأطلسي، بعد مرور 133 يوما كاملة، دون الرسو في الموانئ، واصفا إياها بأنها مؤشر على اقتدار الجيش الإيرانی واكتفائه الذاتي وتقدمه.

وبعث قاليباف برسالة تهنئة إلى الشعب الإيراني، وقادة الجيش في بلاده بمناسبة عودة المجموعة البحرية الـ75، بعد أداء أطول مهمة ملاحية في مياه المحيط الأطلسي، وهو ما أعلنه خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، قبل أسبوعين.

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وأكد قاليباف أن عودة المجموعة البحرية بعد تلك الفترة الزمنية الطويلة تجسد اقتدار الجيش الإیرانی واكتفائه الذاتي، مشيرا إلى أنه في حال الإيمان بقدرات الشعب الإیراني، يمكن هزيمة كل معادلات الأعداء.

یذکر أن رحلة المجموعة البحرية الـ75 استغرقت 133 يوما كاملة دون الرسو في الموانئ، حيث تمكنت المدمرة "سهند" والسفينة "مكران" الإيرانيتان من اجتياز أبعد المناطق والمضيقات والممرات الحيوية والاستراتيجية البحرية حول العالم.

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