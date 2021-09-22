البيت الأبيض: واشنطن تأمل أن تكون مكالمة الرئيسين خطوة نحو تطبيع العلاقات مع باريس

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن المحادثة بين رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا، جو بايدن وإيمانويل ماكرون، استمرت نصف ساعة وجرت في جو ودي.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي: إن "نبرة المكالمة كانت ودية. ويأمل الرئيس (بايدن) أن تكون هذه خطوة نحو عودة العلاقات القوية طويلة الأمد بين فرنسا والولايات المتحدة إلى طبيعتها. واستغرقت المحادثة 30 دقيقة".

وكانت فرنسا قد استدعت سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا الأسبوع الماضي، بعدما ألغت أستراليا صفقة غواصات فرنسية بقيمة 40 مليار دولار، التي أطلق عليها اسم "عقد القرن"، واختارت شراء غواصات أمريكية بدلا من ذلك.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن إلغاء عقد بيع الغواصات الفرنسية إلى أستراليا ينم عن "الازدراء والازدواجية والأكاذيب"، وأن هذه الخطوة ستؤثر على مستقبل حلف الناتو.

وقال لودريان الخميس، إن بلاده تلقت "طعنة في الظهر" من أستراليا وأن جو بايدن يتصرف مثل دونالد ترامب.

وأبرمت أستراليا قبل أيام اتفاق شراكة دفاعية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.