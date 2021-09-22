الكونغرس الأمريكي يدرس التمويل الكامل لمشروع القبة الحديدية في إسرائيل

قال ستيني هوير زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إن أعضاء الكونغرس سينظرون هذا الأسبوع في مشروع قانون "التمويل الكامل" لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية" ومن المرجح أن يحصل على دعم الحزبين.

وكتب هوير على تويتر "سينظر مجلس النواب هذا الأسبوع في مشروع قانون لتمويل القبة الحديدية بالكامل. وسنتحرك لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. أتوقع دعمًا قويًا من الحزبين لهذه المبادرة".

سحب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي ، يوم أمس الثلاثاء، تمويلا عسكريا بقيمة مليار دولار لإسرائيل من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية بعد اعتراضات من الليبراليين في المجلس.

ويناقش الكونغرس الأمريكي تشريعا لتمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر/ كانون الأول ورفع حد الاقتراض في البلاد، وفقا لـ"رويترز".

أجبر هذا الخلاف لجنة القواعد في مجلس النواب على التأجيل لفترة وجيزة قبل أن يتعهد قادة لجنة المخصصات بإدراج تمويل النظام الإسرائيلي في مشروع قانون للإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام. وقد يمهد ذلك الطريق لخلاف آخر حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.