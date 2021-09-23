أوكرانيا تؤكد موافقة واشنطن على المساعدة في حل قضية اغتيال المساعد الرئاسي

أكد نائب وزير الداخلية الأوكراني، يفغيني ينين، أن بلاده تلقت وعودا من الولايات المتحدة، بالمساعدة في قضية اغتيال المساعد الرئاسي سيرغي شيفير.

موسكو -سبوتنيك. وأشار يفغيني إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة في ضمان الكشف الفوري عن هذه الجريمة.

يذكر أن سيارة المساعد الأول لرئيس أوكرانيا سيرغي شيفير تعرضت الأربعاء لإطلاق النار بالقرب من كييف.

ويعتقد رئيس فصيل "خادم الشعب" الموالي للرئاسة في البرلمان الأوكراني، دافيد أراخاميا، أن قصف السيارة يمكن أن يكون انتقاما للمهربين ورؤساء الجريمة، ومعارضة الأوليغارشية.

كما وصف أراخاميا محاولة الاغتيال بأنها رسالة إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بأن الهدف ليس مستشاره.

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