وزيرا خارجية فرنسا وأمريكا يجتمعان اليوم لبحث أزمة الغواصات

أفادت وسائل إعلام بأن وزيرا الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان قد يجتمعان اليوم الخميس، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، قوله إن الولايات المتحدة ترحب بمشاركة فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما أكد المسؤول الأمريكي أن بلينكن ولودريان سيجتمعان من أجل بحث أزمة الغواصات.

كانا الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا اتصالا هاتفيا، أمس الأربعاء استمر 30 دقيقة.

كانت فرنسا قد استدعت سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا الأسبوع الماضي، واتهمت بايدن بطعنها في الظهر بعدما ألغت أستراليا صفقة غواصات فرنسية بقيمة 40 مليار دولار واختارت شراء غواصات أمريكية بدلا من ذلك.

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