الصين تطالب بإنهاء العقوبات الاقتصادية على أفغانستان

أعلن ​وزير​ خارجية ​الصين​، ​وانغ يي​، اليوم الخميس، أن العقوبات أو القيود الأحادية المختلفة على ​أفغانستان​ يجب رفعها في أقرب وقت ممكن.

ونقلت ​وزارة الخارجية الصينية​ عن وانغ، قوله خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية ​مجموعة العشرين​ بشأن أفغانستان، أن العقوبات الاقتصادية على أفغانستان يجب أن تنتهي.

واعتبر وزير الخارجية الصيني أن احتياطيات أفغانستان بالعملات الأجنبية هي أصول وطنية مملوكة لشعب أفغانستان، ويجب أن يستخدمها شعبها ولا يجب استخدامها كورقة مساومة لممارسة ضغط سياسي.

وأعلنت حركة طالبان في 7 أيلول/سبتمبر الجاري، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند.

وسيطرت الحركة (المحظورة في روسيا) في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة الأفغانية كابول، وذلك عقب هروب الرئيس السابق، أشرف غني، وعدد من المسؤولين في البلاد.

وأنهت الولايات المتحدة، تواجدها العسكري في البلاد في 31 آب/أغسطس الماضي، بعد حرب استمرت 20 عاما في أفغانستان.