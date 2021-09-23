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    مناورات عسكرية لقوات الجيش الإيراني والحرس الثوري في بحر عمان

    الحرس الثوري الإيراني يجري عرضا بحريا في مياه الخليج... صورة

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، إجراء عرض بحري في مياه الخليج بمشاركة 650 قطعة بحرية حربية، وذلك في اليوم الثالث من أسبوع "الدفاع المقدس".

    واعتبر قائد المنطقة البحرية الثانية التابعة للحرس الثوري، في تصريحات مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، "العرض البحري في الخليج يظهر استعداد قوات التعبئة الشعبية والعسكرية للقيام بالمهام"، مشيرا إلى مشاركة سفن التعبئة البحرية والقتالية للمنطقة البحرية الثانية في هذا العرض.

    وأكد أن الخليج آمن للأصدقاء وغير آمن للأعداء، قائلا: "تتم مراقبة جميع تحركات الأعداء في الخليج وفي حال حدوث أي خطأ في الحساب، سيتم التعامل معهم بحزم".

    وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قال يوم الثلاثاء الماضي، خلال مراسم تكريم رواد الدفاع المقدس، إن أعداء الشعب الإيراني باتوا اليوم في منحدر السقوط والانهيار، مؤكدا أن بلاده أعدت نفسها بكافة القدرات لدحر أمريكا.

    وشدد اللواء حسين سلامي على أنه "مع بلوغ جاهزية القضاء على أكبر امبراطورية عسكرية في العالم وهي أمريكا، فإن القوى الصغيرة مثل الكيان الصهيوني لا تساوي شيئا في معادلاتنا".

    وذكر القائد العام للحرس الثوري أن الشعب الإيراني ماض في الصمود بوجه الحظر الأمريكي الظالم والحرب النفسية والضغوط التي يخوضها الغرب ضد بلاده، لافتا إلى أن إيران تزداد قوة وشموخا من أجل إجهاض هذا الحظر وإفشال كل مخططات الأعداء. وأوضح اللواء حسين سلامي أن بلاده ستبقى صامدة، انطلاقا من مبدأ الدفاع المقدس الذي يجسد قمة الإباء والصمود والتضحية.

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك.

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