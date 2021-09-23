الحرس الثوري الإيراني يجري عرضا بحريا في مياه الخليج... صورة

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، إجراء عرض بحري في مياه الخليج بمشاركة 650 قطعة بحرية حربية، وذلك في اليوم الثالث من أسبوع "الدفاع المقدس".

واعتبر قائد المنطقة البحرية الثانية التابعة للحرس الثوري، في تصريحات مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، "العرض البحري في الخليج يظهر استعداد قوات التعبئة الشعبية والعسكرية للقيام بالمهام"، مشيرا إلى مشاركة سفن التعبئة البحرية والقتالية للمنطقة البحرية الثانية في هذا العرض.

وأكد أن الخليج آمن للأصدقاء وغير آمن للأعداء، قائلا: "تتم مراقبة جميع تحركات الأعداء في الخليج وفي حال حدوث أي خطأ في الحساب، سيتم التعامل معهم بحزم".

قدرت‌نمایی #سپاه در خلیج فارس



فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه:



بسیج دریایی در کنار نیروی دریایی سپاه در امنیت خلیج‌فارس مشارکت دارد



بزرگترین رزمایش و رژه شناوری مردمی بسیج دریایی نیروی دریایی سپاه با بیش از ۱۰۰۰ شناور سبک و نیمه‌سنگین برگزار شدhttps://t.co/oTfpH1NFPy pic.twitter.com/QLdieoRlMa — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) September 22, 2021

وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قال يوم الثلاثاء الماضي، خلال مراسم تكريم رواد الدفاع المقدس، إن أعداء الشعب الإيراني باتوا اليوم في منحدر السقوط والانهيار، مؤكدا أن بلاده أعدت نفسها بكافة القدرات لدحر أمريكا.

وشدد اللواء حسين سلامي على أنه "مع بلوغ جاهزية القضاء على أكبر امبراطورية عسكرية في العالم وهي أمريكا، فإن القوى الصغيرة مثل الكيان الصهيوني لا تساوي شيئا في معادلاتنا".

وذكر القائد العام للحرس الثوري أن الشعب الإيراني ماض في الصمود بوجه الحظر الأمريكي الظالم والحرب النفسية والضغوط التي يخوضها الغرب ضد بلاده، لافتا إلى أن إيران تزداد قوة وشموخا من أجل إجهاض هذا الحظر وإفشال كل مخططات الأعداء. وأوضح اللواء حسين سلامي أن بلاده ستبقى صامدة، انطلاقا من مبدأ الدفاع المقدس الذي يجسد قمة الإباء والصمود والتضحية.

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