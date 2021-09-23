مقتل 3 من عناصر "داعش" على يد مسلحي "طالبان" في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان

قتل مسلحو حركة طالبان الأفغانية، اليوم الخميس، 3 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننغرهار شرقي البلاد.

وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك": "قُتل 3 أشخاص من تنظیم داعش على يد مسلحي طالبان في مدينة جلال آباد صباح اليوم، ولا تزال الجثث الثلاث على جانب الطريق العام".

وقبل أيام، أعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، واستهدفت عربات لحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وبسطت حركة "طالبان" سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/أغسطس الماضي.