كرة عملاقة تخرج عن السيطرة في شوارع الصين... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو شابان يلحقان كرة عملاقة تدحرجت في الشوارع لتصدم المارة والمركبات، من غير تسجيل إصابات تذكر.

At this year's Mid-Autumn Moon Festival in the Henan province of China, a moon balloon escaped. It wasn't the first time: back in 2016, the moon wreaked havoc on Fuzhou. h/t @borabot pic.twitter.com/jP9hEbOzqj — FocusPulling (.com) (@focuspulling) September 22, 2021

يعقد مهرجان منتصف الخريف، في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في التقويم الصيني، الذي يكون عادة في أواخر شهر سبتمبر/أيلول أو أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول في التقويم الغريغوري. وهو التاريخ الذي يقابل الاعتدال الخريفي في التقويم الشمسي أي عندما يكون القمر في أكمل صوره ومستديرا. الأطعمة التقليدية لهذا المهرجان هي كعكة القمر الذي يوجد منه الكثير من الأنواع.