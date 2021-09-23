تحطم طائرة عسكرية في باكستان أثناء مهمة تدريبية

تحطمت طائرة عسكرية باكستانية أثناء مهمة تدريبية، وأعلنت السلطات الباكستانية فتح تحقيق للتعرف على تفاصيل الحادث، الذي يعد الثاني خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال الجيش الباكستاني إن الطائرة تحطمت شمالي البلاد أثناء مهمة تدريبية.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الطيار لقي مصرعه في الحادث، لأنه لم يتمكن من القفز من الطائرة في الوقت المناسب.

وأشار مسؤولون محليون إلى أن الطيار قاد طائرته إلى مكان خلاء عقب تعرضها لمشكلة فنية، حتى يتجنب وقوع ضحايا إذا سقطت في إحدى المناطق السكنية.

وقالت صحيفة "تربيون" الباكستانية، إن حادث مشابه وقع في أغسطس/ آب الماضي، خلال مهمة تدريبية أيضا.

A Pakistan Air Force (PAF) pilot on Wednesday embraced martyrdom after his trainer aircraft crashed near Mardan during a routine mission.



A video obtained by Daily Skoop shows smoke rising from the crash site and parts of the jet spread across a large field. pic.twitter.com/LTDdvyOLBc — Daily Skoop (@dailyskooppk) September 22, 2021

كما شهد شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية في مهمة روتينية، وفي ذات العام تعرضت طائرة أخرى طراز "ميراج" لحادث أدى إلى تحطمها.

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