بلينكن يتحدث عن "الحوار الاستراتيجي" بين القاهرة وواشنطن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "الحوار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، سيكون فرصة لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونشر بلينكن، على "تويتر"، اليوم الخميس، صورا ترصد جانبا من اللقاء المشترك بينه وبين وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن اللقاء بين الجانبين جرى على هامش اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في نيويورك في الوقت الحالي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه ناقش مع وزير الخارجية المصري العديد من القضايا التي تتعلق بالشراكة بين مصر والولايات المتحدة، إضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان، وكذلك العلاقات الاقتصادية.

وانطلقت اجتماعات الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري لبحث أبرز القضايا والأزمات العالمية.

Pleased to meet with Egyptian Foreign Minister Shoukry at #UNGA76 to discuss bilateral partnership, regional security, human rights, and economic relations. Our upcoming Strategic Dialogue will be an opportunity to advance each of these important aspects of our relationship. pic.twitter.com/Npggis2XuQ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 23, 2021

ويشهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية أسبوع اجتماعات رفيعة المستوى يستمر حتى 27 من الشهر الجاري بمشاركة نحو 110 من قادة دول العالم، الذين يتحدثون عن أبرز التحديات التي تواجه العالم وسبل التصدي لها.

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