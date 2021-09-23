تكيف مع الجائحة... تسليم جوائز نوبل للفائزين في بلدانهم

أعلنت مؤسسة نوبل، اليوم الخميس، أن الفائزين بجوائز نوبل سيحصلون على جوائزهم في بلدانهم، في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المؤسسة في بيان إن "الفائزين سيحصلون على ميداليات وشهادات جائزة نوبل في بلدانهم"، موضحة أن تقديم الجوائز للفائزين سيتم بالتزامن مع حفل توزيع الجوائز في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يحضر الجمهور المحلي بمدينة ستوكهولم حفل توزيع جوائز نوبل.

وعزا المدير التنفيذي لمؤسسة نوبل، فيدار هيلغسين، سبب حصول الفائزين على جوائزهم في بلدانهم الأصلية، إلى عدم اليقين بشأن تطورات جائحة كورونا والسفر الدولي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في الفترة بين 4 و11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وجائزة نوبل، هي مجموعة من الجوائز السنوية تُمنح في مجالات الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والطب وغيرها، ومُنحت هذه الجائزة لأول مرة في عام 1901 بناء على وصية مخترع الديناميت السويدي ألفريد نوبل.