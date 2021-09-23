صحيفة بريطانية توضح سبب زيارة الأمير هاري وميغان إلى نيويورك

انتقد الأمير هاري أخيرا عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين بسبب المعلومات المضللة التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي حول قضايا حساسة مثل تغير المناخ.

بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير/كانون الثاني، انتقد هاري شركات وسائل التواصل الاجتماعي لـ "عدم التدخل" تجاه المعلومات المضللة. تعرض موقع "YouTube" نفسه مرارًا وتكرارًا لانتقادات مباشرة لنشره للأكاذيب.

قال هاري في يناير/كانون الثاني: "من المسلم به على نطاق واسع أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا في الإبادة الجماعية في ميانمار واستخدمت كوسيلة للتحريض على العنف ضد شعب الروهينغا، وهي قضية تتعلق بحقوق الإنسان بشكل مباشر"، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

وأكد أنه في البرازيل، وفّرت وسائل التواصل الاجتماعي قناة للتضليل الذي أدى في النهاية إلى تدمير منطقة الأمازون، وهي قضية بيئية وصحية عالمية، بحسب الصحيفة.

قال باحثون للصحيفة، إن موقع يوتيوب تعرض لانتقادات بسبب أسلوبه ولم يبد أنه يمنع الادعاءات الانتخابية الكاذبة التي اشتكى الناس منها، أو إذا كانت المحتويات تنتهك المعايير بشأن خطاب الكراهية والمضايقات.

قال فيكتوار ريو، مستشار مجموعة المجتمع المدني التي تدرس سلوك وسائل التواصل الاجتماعي: "عندما يتعلق الأمر بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة في ميانمار، فإن يوتيوب اخترق الحدود".

لم يرد موقع يوتيوب على تلك الانتقادات، لكنه قال إنه يطبق إرشاداته باستمرار وحذف أكثر من 1.8 مليون قناة لانتهاكات السياسة في الربع الثالث من عام 2020، بما في ذلك أكثر من 54000 خطاب كراهية.

قالت كيت براندت، كبير مسؤولي الجودة المستدامة في غوغل: "مواجهة تحدي تغير المناخ يتطلب منا إيجاد حلول على نطاق واسع".

قال الكاتب أوميد سكوبي، إن دوق ودوقة ساسكس السابقين، اللذين يقومان بأول رحلة عامة لهما منذ انتقالهما إلى كاليفورنيا، سينضمان إلى عمدة وحاكمة نيويورك كاثي هوشول في مرصد ون وورلد.

وكتب على تويتر: "سيبدأ الأمير هاري والدوقة ميغان مغامرتهما في نيويورك صباح الغد، 23 سبتمبر، عندما ينضمان إلى العمدة في الساعة 8 صباحًا لزيارة مرصد "OneWorldNYC Observatory"".

يقع المرصد في الطوابق 100-102 من مركز "One World Trade Centre"، وهو أطول مبنى في أمريكا والمبنى الرئيسي لمجمع مركز التجارة العالمي الذي أعيد بناؤه.

عندما يكون هاري، 37 عامًا ، وميغان، 40 عامًا في نيويورك، سيبثون أيضًا من سنترال بارك لحدث "Global Citizen Live" يوم السبت.

إنها المرة الأولى التي يظهر فيها الثنائي علنًا معًا منذ تخليهما عن واجباتهما الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا العام الماضي.