مفاوضات بين جورجيا والإمارات حول اتفاقية التجارة الحرة

أعلنت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، ناتيا تورنافا، أن بلادها ستبدأ مفاوضات مع الإمارات العربية حول اتفاقية التجارة الحرة.

ويقوم الوفد الجورجي برئاسة وزيرة الاقتصاد بزيارة عمل إلى الإمارات حيث يعقد اجتماعات رفيعة المستوى.

وقالت تورنافا عقب اجتماع في وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الخميس:

"جورجيا ستكون من أوائل الدول في المنطقة التي تبدأ مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة".

ووفقا لتورنافا، تزيد الإمارات العربية المتحدة وارداتها من المنتجات الزراعية والصناعية الجورجية بشكل سنوي، وبالتالي ستسمح اتفاقية التجارة الحرة لمزيد من المنتجات الجورجية بالظهور في أسواق الإمارات العربية المتحدة.

وعقدت جورجيا في الآونة الأخيرة، اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية وتركيا وهونغ كونغ والصين، كما صادقت جورجيا، قبل دخول بريكست حيز التنفيذ، على اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة.

ولفتت تورنافا إلى وجود مفاوضات التجارة الحرة جارية مع صربيا، وتجري مناقشة إمكانية توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والهند.