انفجارات بركانية جديدة تسبب أمطارا حمضية في لا بالما...فيديو

تسببت الحمم البركانية والدخان والغازات السامة في التدفق من البركان في جزيرة لا بالما بتساقط الرماد السام على الجزيرة.

لا يزال نهر من الحمم البركانية المنبعثة من فوهة البركان يشق طريقه ببطء نحو المحيط، يحرق المنازل والمزارع في طريقه، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

وفي الوقت نفسه، تم الشعور بالتأثيرات في مناطق أبعد، فمع تدفق كبير من غاز ثاني أكسيد الكبريت باتجاه أوروبا، من المحتمل أن يتساقط على شكل أمطار حمضية فوق مناطق معينة.

ستصل السحابة نفسها إلى المملكة المتحدة بحلول يوم الأحد، مما سبب بعض التخوف في وسائل الإعلام المحلية، على الرغم من أن المراقبين يرون أن فرص تأثيرها على الطقس ستكون "صغيرة جدًا".

حذّر علماء البراكين الذين يراقبون ثوران البركان، يوم أمس الأربعاء، من أن البركان دخل مرحلة جديدة "متفجرة"، ومن المرجح أن يطرد المزيد من الرماد والدخان نتيجة لذلك.

قال بعض السكان المحليين إن المساحة التي حرقتها الحمم البركانية تبلغ نحو 100 كيلومتر مربع، بزيادة 10 كيلومتر مربع عن الليلة السابقة فقط.