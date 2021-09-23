الصين تدخل على خط الأزمة بين إثيوبيا وأمريكا وتعلن رفضها "للسلوك الطائش"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، مساء أمس الأربعاء، إن بلاده تعارض نظام العقوبات الأمريكي الجديد المفروض على إثيوبيا.

وأَضاف المتحدث في مؤتمر صحفي دوري، إن الصين ترى دائما أنه يجب الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وشدد على أن بكين تعارض "ممارسة الضغط الطائش من خلال العقوبات أو التهديد بفرض عقوبات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

علاوة على ذلك، أشار إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة التعامل بحكمة مع القضايا ذات الصلة ولعب دور بناء في استعادة السلام والاستقرار في البلاد، مضيفا أن إثيوبيا هي شريك تعاون مهم للصين في أفريقيا.

وختم بالقول: "نعتقد أن الأطراف المعنية في إثيوبيا لديها الحكمة والقدرة على حل الخلافات الداخلية بشكل صحيح، ويحدونا أمل صادق في أن تتمكن إثيوبيا من تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة السلام والاستقرار في وقت مبكر".

في الأسبوع الماضي، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدين، بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإثيوبيين الذي تعتبرهم واشنطن سببا في إطالة أمد الصراع في شمال البلاد.

ووفقا للعقوبات الجديدة، ستكون وزارة الخارجية الأمريكية قادرة على معاقبة مسؤولين في حكومة إثيوبيا وإريتريا وجبهة تحرير تيغراي وحكومة ولاية أمهرة، ممن تسببوا في طول فترة الحرب أو عطلوا وصول المساعدات.

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