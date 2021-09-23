بولندا تعتزم شراء 250 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز"

صرح ملحق الدفاع في السفارة البولندية في واشنطن، سيزاري فيشنيفسكي، بأن بولندا والولايات المتحدة قد توقعان في ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي، صفقة لتوريد 250 دبابة "أبرامز" بأحدث تشكيل إلى بولندا.

وارسو - سبوتنيك. وقال فيشنيفسكي في حديث للتلفزيون البولندي: "نحن نعمل حاليًا على برنامج كبير لشراء دبابات "أبرامز" الأساسية".

وتابع قائلا: "نتوقع أن يتم توقيع هذه الصفقة أو على الأقل عرضها على بولندا للتنسيق والموافقة في كانون الأول/ ديسمبر من العام الحالي".

وأضاف أن وزارة الدفاع البولندية قررت شراء 250 دبابة بأحدث إصدار وتشكيل، مع بعض العناصر التي لم يتم توريدها إلى أي من الدول الحليفة بعد.

وكانت السلطات البولندية، أعلنت أنها بصدد إبرام صفقة مع الولايات المتحدة لشراء دبابات حديثة، على أمل استلامها في عام 2022، والتي من المخطط أن يتم وضعها على الحدود الشرقية للبلاد.

يذكر أنه في العام الماضي، وقعت واشنطن ووارسو معاهدة دفاعية تسمح بزيادة عدد القوات الأمريكية في بولندا إلى 5500 فرد على الأقل.

ويتيح الاتفاق لبولندا زيادة عدد القوات الأمريكية سريعا إلى 20 ألفا إذا لزم الأمر.

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