الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء التعاون الثلاثي بشأن الغواصات النووية

أعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا بشأن الغواصات النووية، قائلة إن هذه الخطوة تعمد إلى تصعيد التوترات الإقليمية، وإثارة سباق تسلح، وتهديد السلام والاستقرار الإقليميين، وتقويض الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي يومي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان، إن ثمة اعتقاد سائد في المجتمع الدولي بأن التعاون بين الدول الثلاث يشكل خطرا جسيما يتمثل في انتشار الأسلحة النووية، ما ينتهك روح معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال إنه من المحتمل أن تصدِّر الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى أستراليا يورانيوم عالي التخصيب بدرجة نقاء 90% أو أكثر، وهو مادة نووية تستخدم في صنع الأسلحة، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.

وأوضح أن الصين تحث الدول الثلاث على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي، ونبذ العقلية ذات المحصلة الصفرية البائدة التي تعود لحقبة الحرب الباردة والمنظور الجيوسياسي الضيق، وإلغاء القرار الخاطئ، والوفاء بإخلاص بالتزامات عدم انتشار الأسلحة النووية على الصعيد الدولي، وبذل المزيد من الجهود للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.