مسؤول أمريكي: لا صحة للأنباء عن إطلاق نار في قاعدة شمالي ‏واشنطن

نفى مسؤول أمريكي، اليوم الخميس 23 سبتمبر/ أيلول، صحة الأنباء التي تتحدث عن إطلاق نار في قاعدة "فورت ميد" بولاية ماريلاند شمالي واشنطن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن كبير الضباط المعنيين بالعلاقات العامة في القاعدة، شيري كوبير، قوله إن الحادث الذي يتحدث عنه الإعلام كان مجرد "تدريب".

وكشف أنه تم فتح تحقيق لكشف ملابسات نشر مثل تلك المعلومات غير الدقيقة للصحفيين.

وأتبع بقوله "المعلومات التي تسلمتها صباح اليوم كانت جزءا من تمرين تدريبي، وندرس الآن ما حصل".

ونشر حساب القاعدة على موقع "فيسبوك" بيانا يؤكد فيه أن الواقعة ليست إلا مجرد "تدريب".

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي وقوع حادث إطلاق نار في قاعدة "فورت ديتريك" العسكرية في ولاية ميرلاند، أسفر، كما أفادت الشرطة في وقت سابق، عن وقوع إصابتين على الأقل ومقتل المنفذ.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان نُشر بحسابها على "تويتر": "البحرية الأمريكية تؤكد وقوع إطلاق نار بين جنود في فورت ديتريك في ولاية ميرلاند".