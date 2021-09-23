هنغاريا تبني معملا لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن هنغاريا أطلقت عملية بناء معمل لتصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد ومن المخطط إطلاق عمله بحلول نهاية العام القادم.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال سيارتو لوكالة "سبوتنيك": "إنها حتى ليست خطط، فقد بدأنا البناء. سيتم إتمام بناء المعمل بحلول الربيع أو الخريف... وسيتم إطلاقه بحلول نهاية العام القادم".

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غامالي"، في 19 نيسان/ أبريل 2021، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى، ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد يستخدم في 70 دولة، بإجمالي عدد سكان 4 مليارات نسمة.

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