طالبان لـ"سبوتنيك": لا نسمح بتواجد أي مسلح أجنبي أو قاعدة عسكرية في البلاد

شدد وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، على رفض كابول بشكل قاطع وجود أي مسلح أجنبي أو قاعدة عسكرية على أراضيها.

وقال مجاهد، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، ردا على سؤال إذا ما كانت أفغانستان قد تسمح بوجود قواعد عسكرية أجنبية في البلاد "نحن لا نسمح لأي أجنبي مسلح التواجد على أرضنا، نحن نتعامل مع العالم وحتى الأمريكيين لكن ضمن مبادئنا".

وأضاف مجاهد قائلا: "لا نسمح لأحد أن يستخدم أرضنا ضد دول أخرى، لذلك لا نسمح لمسلحين أجانب التواجد في الأراضي الأفغانية".

وبسطت طالبان في 15 آب/أغسطس الماضي، سيطرتها على أفغانستان، مع فرار الرئيس السابق أشرف غني إلى خارج البلاد ودخولها كابول، لتشكل بعدها حكومة مؤقتة تدير بها شؤون البلاد.

وجاءت سيطرة طالبان على أفغانستان لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والتي اكتملت نهاية الشهر الماضي.