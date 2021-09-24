إيران: على بريطانيا تغيير سلوكها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الجمعة، إنه على بريطانيا تغيير سلوكها، وهذا التغيير قد تأخر لفترة طويلة.

ونشر خطيب زادة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، تعليقا على تصريحات ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، والتي طالبت خلالها إيران بالإفراج عن السجينة مزدوجة الجنسية من أصول إيرانية، نازنين زاغري.

Harsh tweets—contrary to IRL tone—may fetch headlines.



But slogans can never replace lawful verdicts issued by courts.



As FM @Amirabdolahian has made clear, UK must adopt long overdue change in its approach. — Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) September 23, 2021

وأوضح خطيب زادة أن تصريحات ليز تراس تطلق عناوين إعلامية جيدة، ولكن الشعار، لا يمكنه مطلقا الرد على الأحكام القانونية الصادرة من المحاكم، مشيرا إلى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قد صرح بأنه على بريطانيا تغيير سلوكها وهذا التغيير قد تأخر فترة طويلة.

ويشار إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية قد ذكرت في تغريدة لها بعد اللقاء مع عبداللهيان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، انها طالبت وزير الخارجية الإيراني، الإفراج عن الرعايا البريطانيين وعودة إيران إلى مائدة المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا.

وفي تغريدة أخرى لليز تراس، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن بلادها تضغط على إيران، من أجل الإفراج عن السجينة، نازنين زاغري.

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