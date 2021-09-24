واشنطن تطور مركبات قتالية قادرة على توجيه ضربات خفية وخاطفة من الفضاء

كشف المدير العام لمؤسسة "ألماز-أنتي" الروسية للصناعات العسكرية، يان نوفيكوف، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير تقنيات لإنشاء أجهزة مدارية قتالية قابلة لإعادة الاستخدام وقادرة على توجيه ضربات خفية من الفضاء.

ولفت نوفيكوف إلى أن خبراء المؤسسة الروسية أوضحوا أنه على أساس التجارب على الطائرات بدون طيار المدارية من طراز "اكس-37" يعمل الأمريكيون على تطوير تقنيات لإنشاء أنظمة طيران ضاربة قابلة لإعادة الاستخدام.

وقال المدير "يمكن للمركبات الفضائية الواعدة التي يمكن إعادة استخدامها والتي يتم إطلاقها بواسطة صاروخ حامل أن توفر حلاً مرنًا للمهام القتالية، ابتداءا من تأمين الاستطلاع الفضائي والسيطرة على الفضاء الخارجي انتهاء بتوجيه ضربات غير متوقعة (سرية وسريعة وخاطفة) ضد أهداف أرضية".

وشركة "ألماز-أنتي"هي إحدى شركات الإنتاج الحربي الروسية، التي تقوم باختراع طائرات مسيرة وغيرها من وسائل النقل دون طاقم بشري.