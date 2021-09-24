بالصور.. طير يحط على رأس المستشارة الألمانية خلال جولة بمنتزه للطيور

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التي حط على رأسها طير من نوع الببغاء الاستوائي، وذلك خلال زيارتها لمنتزه متخصص بالطيور شمالي البلاد.

وأظهرت الصور المنشورة ميركل وهي تقوم بإطعام طيور الببغاء في المنتزه الواقع في مدينة مارلو الألمانية شمالي البلاد.

Ангела Меркель сходила в птичий парк и покормила попугаев. Птички сидели у канцлера на руках и даже на голове. Попугаи невероятно развеселили знатную гостью. pic.twitter.com/hZ2vAWkDQI — Известия (@izvestia_ru) September 24, 2021

وبدت ميركل في الصورة بوجه بشوش وفرح حيث قامت بإطعام العديد من الطيور المختلفة في المتنزه.

وحطت بعض الطيور على رأس المستشارة الألمانية التي لم تتوقع هذه الخطوة من الطيور الأليفة.